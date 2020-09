Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid-Ali Khaldi, a assuré dimanche depuis Ghardaïa, que le plan national de la jeunesse (PNJ) s’inscrit dans une démarche visant à promouvoir ‘‘le principe de l’égalité des chances’’ pour l’ensemble des jeunes dans les différents régions du pays. Présidant une rencontre avec le tissu associatif juvénile de la wilaya de Ghardaia au terme d’une visite de travail et d’inspection dans la région, M. Khaldi a convié les membres du mouvement associatif à enrichir d’une manière effective ce plan afin de permettre à cette frange de la société de s’épanouir et d’exprimer ses capacités à travers la compétence.

'' Le président de la République accorde un intérêt particulier à la jeunesse, qui constitue ‘‘la force vive de la nation’’, et s’attèle à promouvoir cette catégorie afin d’édifier la nouvelle république basée sur l’égalité entre les jeunes, a précisé M.Khaldi. L’Algérie ne peut être bâtie qu’avec sa jeunesse, a-t-il souligné, précisant que l’objectif est de créer un environnement propice pour l’épanouissement de cette jeunesse et d’établir un contrat social basé sur la confiance de ces jeunes en leur pays.

Accompagné de la secrétaire d'Etat, auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée du sport d'élite, Salima Souakri, M.Khaldi a noté que ''le nouveau projet de la Constitution accorde une place prépondérante à la jeunesse à travers la constitutionnalisation du conseil national de la jeunesse et de l’observatoire de cette même catégorie de la population. En écoutant les doléances du tissu associatif de la wilaya de Ghardaïa axées principalement sur le financement des clubs sportifs, leur frais de participation aux différents championnats, le manque de structures juvéniles et sportives, le problème DE gestion de ces infrastructure et le transport des sportifs pour les compétitions nationales et régionale, le ministre a assuré les participants à cette rencontre que la prise en charge de leur doléances qui sont tributaires des moyens de financement, sera concrétisé selon les priorités.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a appelé l’ensemble des responsables locaux de son secteur à mettre à la disposition des jeunes du sud , les infrastructures sportives notamment les piscines en cette période estivale et consolider la gestion participative de ces structures. De son côté, Mme Souakri a indiqué que les différentes structures sportives et de jeunes existantes dans la wilaya de Ghardaia augurent d'un avenir radieux pour la jeunesse avant de s'engager devant la gente féminine de la wilaya à accompagner les sports féminins dans la région à la faveur de la formation spécialisée d'entraîneuses, d'encadreuses et d'éducatrices pour prendre en charge la catégorie féminine dans les différents clubs. Auparavant, la délégation ministérielle a participé symboliquement à la plantation d’arbuste sur le boulevard de 5 juillet de la ville de Ghardaia.