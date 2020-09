La Russie et le Kazakhstan vont entamer la reconstruction de la rampe de lancement Zenit-M pour les fusées porteuses Soyouz-5 à la mi-octobre au cosmodrome de Baïkonour, dans le sud-ouest du Kazakhstan, a annoncé samedi la société spatiale russe Roscosmos.

Lors d'entretiens par vidéoconférence entre le directeur général de Roscosmos, Dmitri Rogozine, et le ministre kazakh du Développement numérique, de l'innovation et de l'industrie aérospatiale Bagdat Musin, il a été annoncé que tous les travaux de préparation du contrat seront achevés avant le 16 octobre entre le Centre des opérations des installations d'infrastructure spatiales au sol de Roscosmos et la coentreprise russo-kazakhe Baiterek.

Roscosmos et Baiterek ont signé un accord fin juillet pour construire l'enceinte de lancement Baiterek pour Soyouz-5 sur la base de l'installation de lancement Zenit-M, signalant que le projet Baiterek est entré dans la phase de mise en œuvre.

Selon des articles publiés antérieurement par les médias, la Russie sera responsable de la création des fusées porteuses de classe moyenne Soyouz-5, de la modernisation des complexes techniques et de celle des engins spatiaux.

De son côté, le Kazakhstan reconstruira et modernisera les infrastructures au sol de la rampe de lancement Zenit-M. Le premier lancement de Soyouz-5 est prévu pour 2023. Le cosmodrome de Baïkonour, situé dans la région de Kyzylorda, dans le sud-ouest du Kazakhstan, est géré conjointement par Roscosmos et les forces aérospatiales russes.

La base de lancement est louée à la Russie jusqu'en 2050.