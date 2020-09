Le cinquième Congrès mondial de l'Intelligence (CMI) se tiendra en mai 2021 dans la municipalité de Tianjin, dans le nord de la Chine, selon le gouvernement municipal.

Le CMI est une exposition nationale de haut niveau axée sur le secteur de l'intelligence artificielle.

Au cours des quatre dernières années, plus de 10.000 scientifiques, entrepreneurs, éducateurs et représentants financiers du pays et de l'étranger ont participé à l'événement pour discuter des tendances et de l'avenir de la technologie intelligente. Le quatrième Congrès mondial de l'Intelligence s'est tenu en juin à Tianjin, et 148 accords de projet ont été signés en ligne.