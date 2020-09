Avec 6,1 millions de cas, l'Inde pourrait dans les prochaines semaines dépasser les Etats-Unis (7,2 millions) pour devenir le pays au monde comptant le plus d'infections recensées.

Le bilan officiel de l'épidémie en Inde est proche des 100.000 morts.

L'Inde est un des pays qui préoccupe le plus les experts, en raison de sa très forte population -1,3 milliard d'habitants- et du fait qu'elle compte certaines des villes les plus densément peuplées au monde.

Le pays enregistre officiellement 80.000 à 90.000 nouveaux cas chaque jour.

Il est depuis un mois le pays où cette hausse est la plus forte. Dimanche, le Premier ministre Narendra Modi a appelé la population à continuer de porter le masque à l'extérieur. "Ces règles sont des armes dans la guerre contre le coronavirus.

Ce sont des outils puissants pour sauver la vie de chaque citoyen", a déclaré M.

Modi dans son allocution mensuelle à la radio. Ce sont les grandes métropoles comme Bombay et Delhi qui ont été les premières touchées par le virus.

Mais celui-ci s'est propagé dans les régions et les zones rurales, où les infrastructures de santé sont moins développées.

En dépit de cette progression de l'épidémie, il est peu probable que le gouvernement décide d'un nouveau confinement, le premier ayant plombé l'économie du pays, d'autant qu'il ne cesse de lever les restrictions.

Certaines écoles ont rouvert.

Les trains, métros, vols intérieurs, marchés et restaurants peuvent désormais opérer normalement.