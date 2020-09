Pas moins de 57 interventions chirurgicales et près de 2000 consultations médicales ont été effectuées au bénéfice de malades des zones d’ombre de la wilaya de Biskra dans le cadre de la caravane médicale bénévole pour la prise en charge des patients des Hauts plateaux et du Sud, arrivée à Biskra le 12 septembre courant, a-t-on appris mardi, des animateurs de la caravane. "Les opérations chirurgicales ont été effectuées dans les diverses spécialités de chirurgie générale, de néphrologie et voies urinaires, de pédiatrie et de gynécologie obstétrique tandis que les consultations ont été assurées par des ophtalmologistes, orthopédistes, neurologues et endocrinologues", a déclaré Adel Gana, président du réseau algérien des jeunes à l’origine de cette initiative. Les consultations menées au profit des habitants des zones ciblées et appuyées les analyses du laboratoire mobile de la caravane leur ont permis de mieux connaitre leurs états de santé, est-il précisé. De son côté, Takfarinas Benamara, néphrologue membre de la caravane, a indiqué que "les patients atteints notamment de maladies chroniques ont bénéficié de consultations minutieuses ainsi que de quantités de médicaments gratuitement offerts". Il a aussi estimé " à 500.000 DA le montant des interventions chirurgicales réalisées".

Les staffs médicaux de la caravane ont animé des rencontres de formation au profit de médecins et paramédicaux de la wilaya, selon ses organisateurs. Les autorités locales ont honoré les staffs médicaux de cette caravane qui a mobilisé 160 médecins spécialistes de diverses régions du pays.

Arrivée à Biskra depuis Bordj Bou Arreridj, la caravane visitera d’ici le 14 novembre prochain les wilayas de M’sila, Djelfa, Laghouat et Naâma.