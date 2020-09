Le secteur touristique chinois a repris de manière positive durant le deuxième trimestre, malgré le contexte de lutte contre la pandémie du coronavirus, selon les données du ministère de la Culture et du Tourisme publiées dimanche, reprises par des médias locaux.

Le nombre de touristes dans les attractions touristiques de niveau "A" à travers le pays a augmenté de 158,7% au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, ont précisé les mêmes sources.

Selon un responsable du ministère de la Culture et du tourisme, Shan Gangxin, qui s'est exprimé dimanche lors d'une conférence de presse, le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de 131,7%.

Au troisième trimestre, le nombre de touristes dans les attractions touristiques de niveau "A" à l'échelle nationale a atteint environ 70% du taux enregistré à la même période l'an dernier alors que le nombre de visiteurs dans certaines attractions touristiques locales était proche de celui de la même période en 2019.

En juillet et en août, toutes les stations touristiques du pays ont rouvert leurs portes et le nombre de touristes a repris à environ 90% du niveau de l'année dernière, tout comme les chiffres des recettes.

Le nombre de touristes et le revenu total du tourisme rural en juillet et en août ont également repris à plus de 90% de celui de la même période les années précédentes, selon M. Shan.

"Dans la prochaine étape, nous prendrons de multiples mesures et continuerons d'intensifier nos efforts pour stimuler davantage la reprise du marché", a déclaré M. Shan.