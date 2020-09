La Chine a publié lundi son classement 2020 des 500 plus grandes entreprises chinoises, qui montre l'amélioration des performances des entreprises et l'augmentation de leurs dépenses en recherche et développement, ont rapporté des médias locaux.

La nouvelle liste, publiée conjointement par la Confédération des entreprises de la Chine et l'Association des directeurs d'entreprises de la Chine pour la 19e année consécutive, montre que les bénéfices nets combinés de ces entreprises ont progressé de 10,2% en glissement annuel, ont précisé les mêmes sources. La société China Petrochemical Corporation se trouve en tête de la liste, suivie par les sociétés State Grid Corporation of China et China National Petroleum Corporation.

Parmi les 500 entreprises, elles sont 431 sociétés qui ont communiqué leurs données en matière de recherche et développement. Ainsi, leurs dépenses combinées dans ce domaine ont totalisé 1.080 milliards de yuans (158,2 milliards de dollars), la proportion des dépenses en recherche et développement par rapport aux recettes d'exploitation atteignant un sommet historique, soit 1,6%.

Le nombre d'entreprises ayant un chiffre d'affaires dépassant 100 milliards de yuans a atteint 217, contre 194 l'année dernière.