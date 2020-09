La compagnie Qatar Airways, doublement affectée par un boycott régional et la pandémie du Covid-19, a annoncé dimanche qu'elle avait reçu 2 milliards de dollars d'aide publique pour faire face à l'"une des années les plus difficiles" de son histoire.

"Qatar Airways a l'habitude de faire face à des défis exceptionnels mais l'année 2019-2020 a été l'une des plus difficiles de son histoire", a souligné la compagnie dans un communiqué.