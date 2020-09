La première expérience de la culture du colza dans la wilaya de Guelma devra intéresser plusieurs dizaines d’agriculteurs, a estimé dimanche le chef du service de soutien et développement à la station expérimentale de production de semences de l’Institut technique des grandes cultures (ITGC), Nabil Athamnia.

Dans une déclaration à l’APS, le même cadre a précisé qu’un travail de proximité de sensibilisation et de recensement des agriculteurs désireux intégrer cette expérience supervisée par l’ITGC est en cours, détaillant que la démarche s’inscrit en application de la feuille de route du ministère de l’Agriculture et du Développement Rural visant le lancement de cette spéculation sur pas moins de 3.000 hectares à l’échelle nationale durant la saison agricole 2020/2021.

Un nombre "considérable" d’agriculture a manifesté au cours des premiers contacts de l’intérêt pour l’accompagnement de l’ITGC dans cette expérience, a souligné le même technicien qui a ajouté que la station expérimentale de l’ITGC œuvre actuellement en coordination avec la chambre de l’agriculture et la direction des services agrico les à établir la liste des agriculteurs associés à cette expérience de culture du colza pour laquelle la région de Guelma offre des conditions climatiques favorables. Les agriculteurs multiplicateurs de semences et des fermes pilotes sont les premiers ciblés pour cette initiative, a précisé M. Athamnia, assurant que l’ITGC dispose des quantités nécessaires de semences de colza.

Le suivi technique durant toutes les phases de culture sera assuré par l’ITGC, a-t-il dit, faisant savoir que des agriculteurs intéressés ont été initiés au cours de ces derniers jours aux travaux de préparation du sol qui exigent certains critères spécifiques. Des journées de sensibilisation pour impliquer à l’expérience des agriculteurs des wilayas de Souk Ahras, Annaba, El Tarf et Skikda ont été organisées par l’ITGC en coordination avec les chambres de l’agriculture de ces wilayas, selon la même source. Selon le même technicien, la culture du colza est destinée à produire une huile alimentaire riche en acides gras antioxydants et à l’alimentation animale tandis que les fleurs du colza ont un potentiel mellifère prisées des abeilles.