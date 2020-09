L’annexe d’Oran de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) vient de lancer une campagne d’information et de sensibilisation destinée aux jeunes des communes et des zones reculées de la wilaya pour les encourager à avoir l’esprit d’entreprenariat, notamment dans le secteur agricole, a-t-on appris dimanche de cette instance.

Cette campagne, lancée la semaine passée, a pour objectif d’inciter les jeunes des zones reculées ou des zones d’ombre d’Oran à créer des entreprises dans différents domaines, notamment celles dont le gel a été levé dernièrement, à l’instar de l’agriculture et les services, à l’exception du transport, a indiqué à l'APS le chargé de communication de l’annexe de l’ANSEJ d’Oran, Brahim Bessai.

Cette campagne vise également à diffuser l’esprit d’entreprise chez les jeunes de ces zones agricoles en majorité, et ce pour la création d’entreprises et de nouveaux postes d’emploi, en leur expliquant les avantages offerts par l’ANSEJ dans la création d’entreprises pour réaliser le développement local dans ces zones, ajoute le même interlocu teur.

A ce propos, les P/APC des 26 communes de la wilaya ont été contactés pour mettre en place un programme pour couvrir l’ensemble des zones reculées du point de vue du "besoin d’informations dans le domaine de la création d’entreprises à travers l’Ansej, un manque qui a été relevé sur le terrain", selon M. Bessai.

Les cadres de l’annexe d’Oran de l’Ansej ont effectué plusieurs sorties sur le terrain aux zones reculées des communes d’Es-Senia, Boufatis et Hassi Bounif pour écouter les préoccupations des jeunes dans le domaine de l’emploi et ont été informés sur l’Ansej et les services que l’agence offre en matière de création de start up, selon la même source, qui a affirmé que "la campagne d’information et de sensibilisation se poursuit jusqu’à ce que toutes les communes de la wilaya aient été visitées".

A noter que cette campagne entre dans le cadre de l’exécution des recommandations de l’atelier relatif aux zones d’ombre, découlant des travaux de la dernière réunion du président de la République, Abdelmadjid Tebboune avec les walis, où une importance a été donnée à ce volet, à travers l’appel à organiser des caravanes de sensibilisation avec la participation de toutes les instances concernées pour attirer la population des zones d’ombre vers la création de start up.