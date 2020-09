Le constat des professionnels de santé est alarmant : la broncho-pneumopathie chronique obstructive (ou BPCO) est une maladie totalement méconnue du grand public et des fumeurs. Pourtant, cette maladie est en passe de devenir la troisième cause de mortalité dans le monde et elle touche environ 3,5 millions de Français. A l’occasion de la Journée mondiale de la BPCO, le 20 novembre, la Fondation du Souffle a réalisé un sondage OpinionWay pour appréhender la connaissance de cette maladie. Sans surprise, 9 personnes sur 10 ne connaissent pas la BPCO ; 2 personnes sur 3 ignorent que le tabac est le principal facteur de risque et 1 personne sur 2 ignore que la maladie peut être diagnostiquée tôt.

La broncho-pneumopathie chronique obstructive (qu’on a longtemps appelé bronchite chronique) est une maladie irréversible car elle obstrue et altère peu à peu les voies respiratoires. Mais s’il n’est pas possible d’en guérir, il est tout à fait possible d’enrayer l’évolution de la maladie, quel que soit son stade. D’où l’intérêt de la détecter le plus précocement possible, avant l’apparition de sérieux handicaps. « Les premiers signes de la maladie sont : un essoufflement, une toux quotidienne ou presque, des expectorations et des bronchites à répétition ou traînantes. Mais seule la mesure du souffle permet de diagnostiquer de façon fiable la maladie » explique le Pr Bruno Housset, chef du service pneumologie au Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil. Lorsque la maladie est diagnostiquée, la principale difficulté est de faire admettre aux patients que leur maladie est liée à leur consommation de tabac car la plupart des fumeurs associent le tabagisme uniquement au risque de cancer. « Pour nos patients, il est quasiment normal de tousser quand on fume, mais cette toux n’est pas associée à une maladie : pour la plupart des patients, il s’agit d’une simple irritation ! » explique le Dr Bertrand Herer, médecin pneumologue. La deuxième difficulté est de faire comprendre la maladie et l’utilité des bronchodilatateurs à des patients fumeurs de plus en plus jeunes, qui imaginaient la BPCO comme une maladie liée à la vieillesse.

« Un autre sujet d’étonnement est la très grande sous-estimation de la prévalence de la maladie : les trois quarts des personnes interrogées la situent à 100 000 personnes au plus, alors que la BPCO touche 3,5 millions de Français. Nous sommes devant le paradoxe d’une maladie fréquente, grave, au principal facteur de risque clairement identifié, et pourtant largement méconnue » insiste le Dr Herer qui rappelle qu’au vu de l’évolution de la maladie, celle-ci mériterait de trouver sa place dans les maladies bien médiatisées comme le diabète ou le cancer.