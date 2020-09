"La seule voie viable est une solution négociée à deux Etats", a déclaré Muhyiddin Yassin en s'adressant au débat général de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU). "L'annexion est illégale" et "l'acquisition de tout territoire par la guerre ou la force est inadmissible et contraire à la loi", a-t-il affirmé. Le Premier ministre a appelé Israël à "rétablir sa crédibilité et à retourner à la table des négociations avec la Palestine". "La Malaisie soutient l'appel de la communauté internationale, y compris celui du secrétaire général des Nations Unies, pour que le Quartet du Moyen-Orient trouve une voie mutuellement acceptable afin que les parties s'engagent à nouveau vers un règlement négocié et pacifique", a-t-il indiqué.

La solution à deux Etats est largement considérée comme un moyen de ré soudre le conflit israélo-palestinien, qui dure depuis des décennies.