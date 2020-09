Le ministère de la Défense du gouvernement libyen a condamné samedi les hostilités qui ont éclaté vendredi dans l'est de la capitale Tripoli entre deux groupes armés. "Les affrontements qui ont éclaté tôt vendredi à l'aube entre deux bataillons à Tajurea (est de Tripoli) sont un acte qui viole la sécurité de l'Etat libyen et menace la sécurité des civils", a déclaré le ministère dans un communiqué. "Nous continuons à appliquer la loi à tous, en ce qui concerne les sacrifices de notre peuple et sa quête pour construire un Etat civil démocratique", ajoute le communiqué. Le communiqué confirme également que toutes les forces du ministère de la Défense "répondent au chef suprême de l'armée libyenne". Selon les médias locaux, des affrontements ont éclaté tôt vendredi entre deux groupes armés à Tajoura, dans l'est de Tripoli. Les résidents locaux ont pour leur part indiqué que de fortes explosions et des tirs d'armes à feu ont pu être entendus très fort dans une grande partie de l'est de la Libye, provoquant la panique dans la région. De son côté, Salah Addin Al-Namroush, le ministre d e la Défense du gouvernement a confirmé que les deux groupes ont été démantelés et que leurs dirigeants font l'objet d'une enquête par le procureur militaire. Vendredi, la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) s'est déclarée préoccupée par les affrontements, soulignant la nécessité urgente de réformer le secteur de la sécurité libyen. La Libye subit une escalade de la violence et des troubles depuis la chute du régime de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011.