Mme Fatma-Zohra Zerouati a été plébiscitée, samedi, nouvelle présidente de TAJ (Tajamou Amel El Djazaïr). à l’issue du congrès extraordinaire du parti qui s’est tenu vendredi et samedi au Centre international des conférences (CIC) à Alger. Dans une déclaration finale, les congressistes ont exprimé "leur pleine disponibilité pour la réussite du référendum sur la constitution qui se tiendra le 1er novembre, ce tournant qui ouvrira des horizons vers de profondes réformes politiques, économiques et sociales".

La déclaration a également affirmé que "TAJ aspire à ce que les résultats de la modification de la loi électorale atteignent le niveau des aspirations de la classe politique et répondent aux préoccupations soulevées". Les congressistes ont également appelé à la moralisation de la vie politique, en tant que moyen civilisé qui contribuerait à la construction de l'Algérie, d'autant plus que l'Algérie est au bord de jalons politiques décisifs.

Les participants ont salué les efforts de l'Etat pendant la pandémie de Coronavirus, se félicitant de tous les efforts déployés socialement, économiquement pour améliorer les conditions de vie du citoyen.