Le tourisme rural connaît une véritable dynamique dans la wilaya de Tlemcen à partir de l’année précédente, avec l’ambition de le promouvoir, de valoriser ses ressources existantes et engager un développement viable et soutenable, a souligné dimanche le directeur local du tourisme.

Lors d'une visite touristique sur une partie de la route de l’olivier de la wilaya, organisée au profit de plus d’une vingtaine de journalistes à l’initiative de l’Office national du tourisme d’Alger en collaboration de la direction du secteur à l’occasion de la célébration de la journée mondiale du tourisme, Ababsa Yacine a indiqué qu'une centaine de maisons d’hôte permettant l’hébergement chez l’habitant ont vu le jour à travers la wilaya de Tlemcen, notamment sur la route de l’olivier qui traverses douze communes de la wilaya sur 160 kilomètres. Ce créneau suscite un grand enthousiasme et un vif engouement chez la population rurale, notamment parmi les porteurs potentiels de projets touristiques, a-t-il affirmé.

Les représentants de médias nationaux ont pu découvrir des huileries et l’olivier qui constit ue le produit phare de ces régions faisant part de leur émerveillement de la diversité naturelle et patrimoniale des régions comme Sabra, le village d’El Kef (commune de Sidi Medjahed), Beni Bahdel, Beni Achir (commune Beni Snouss) et Ouled Boukhriss (commune d’Ain Ghoraba).

La délégation a ainsi constaté la richesse artisanale de ces régions et les différents produits artisanaux, gastronomiques gravitant autour de l’olivier que les porteurs de projets tentent de promouvoir afin de créer un véritable environnement touristique attrayant. Parmi ceux-là, le jeune Belkadi du village d’Ain Douz (commune de Beni Mester) et Boukhriss Cherifa du village d’Ouled Boukhriss qui réalisent des maisons d’hôtes dont les travaux sont presque achevés. Des tables d’hôtes sont également réalisées à Beni Snouss et dans la forêt récréative d’Ahfir, commune de Terny qui proposent également de la gastronomie traditionnelle aux visiteurs . De nombreux autres projets sont en cours de concrétisation dans l’optique de pouvoir contribuer au tourisme rural et à développer ces régions qui recèlent un patrimoine riche et varié qui mérite d’être mis en valeur et apprécié, par les touristes nationaux et étrangers, a indiqué Boukhris Cherifa, la propriétaire de la maison d’hôte d’Ouled Boukhris. La célébration de cette journée placée cette année sous le thème "Le tourisme et le développement rural" a permis aux représentants de divers médias nationaux de prendre connaissance de ce qui se fait à Tlemcen dans le domaine du développement de ce créneau afin de contribuer de leur côté à promouvoir le tourisme local et national et notamment dans les zones rurales par des reportages et documentaires. Les festivités célébrant cette journée mondiale du tourisme ont été marquées par l’organisation d’une randonnée touristique du village d’El Kef jusqu’au site appelé "El Gaada" dans la commune de Beni Bahdel, avec la participation d’associations culturelles et sportives de la région de Beni Snouss. La visite de ce groupe de journalistes, dont une majorité visite la wilaya de Tlemcen pour la première fois, sera clôturée par un dîner traditionnel dans une maison d’hôte de la commune d’Ain ghoraba .