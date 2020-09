Les travaux de modernisation de 36 km de l'axe routier reliant sur 90 km le village de Hassi-Mounir à la RN-50 ont été finalisés, a-t-on appris dimanche auprès de la direction des Travaux publics (DTP) de la wilaya de Tindouf. Les préparatifs sont en cours pour le lancement des travaux de modernisation des 54 km restants de cette route, et permettre ainsi d'améliorer la qualité de cet axe important pour l'activité de transport de et vers cette localité considérée comme une zone d'ombre, a affirmé le DTP, Abdelaziz Zouaoui. Une enveloppe de 300 millions DA a été mobilisée pour l'opération scindée en lots pour hâter la modernisation de cette route, dont plusieurs tronçons s'étaient détériorés, entravant ainsi la circulation et l'activité de transport, et contribuant à son retard de développement, a-t-il ajouté. Le wali de Tindouf, Youcef Mahiout, avait mis l'accent, lors d'une récente visite à cette localité, sur l'accélération des travaux de modernisation de cette route et sa finalisation avant la fin de l'année en cours. La wilaya dispose d'un réseau de 1.107 km de routes nationales, 151 km de chemins de wilaya e t 125 km de routes communales, en plus de pistes frontalières totalisant un linéaire de 2.530 km, selon les données de la DTP.