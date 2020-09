Le CET de Hassi Bounif, qui reçoit les deux tiers des déchets ménagers de la wilaya d’Oran, sera ainsi doté d’un troisième casier, après la saturation de deux casiers, le premier d’une capacité de 800.000 m3 au bout de quatre ans et demi, et le deuxième d’une capacité de 1.200.000 m3 au bout de 5 ans, a précisé Mme Dalila Chellal.

La directrice de l’EPIC CET Oran espère prolonger la durée de vie de ce troisième casier jusqu’à 10 ans, grâce à la récupération des déchets valorisables, comme le plastique et le papier. Même si le taux de récupération actuel à Oran, ne dépassant pas les 10%, la directrice de l’EPIC CET Oran, reste optimiste quant à l’avenir de la valorisation des déchets, tentant de multiplier des initiatives pour développer cette activité, comme les centres de tri de proximité, installés au niveau des rues commerçantes (à M’dina J’dida notamment).

Les conventions avec des dizaines d’établissements, écoles et universités, ainsi que d'autres sites permettent par ailleurs à l’EPIC de récupérer un volume important de déchets recyclables, qu’elle vend aux enchères. La récupération, en plus de sa valeur économique, permet de réduire le volume des déchets enfouis, et augmenter la durée de vie des casiers.

La nouveauté avec ce troisième casier c’est l’utilisation d’une nouvelle technique pour une meilleure gestion des "lexivias", un liquide très toxique qui émane des déchets après les pluies, note Mme Chellal, ajoutant qu’il s’agit de partager le casier en "alvéoles" ce qui garantit un meilleur contrôle. Cette technique est développée dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence nationale des déchets (AND) et l’EPIC CET d’Oran depuis 2016, pour optimiser la gestion des CET et de la gestion des déchets, précise encore Mme Chellal.