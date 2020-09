Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a souligné, samedi à Reggane (150 km Sud d’Adrar), la nécessité de mettre en valeur les structures sportives et d’accompagner les initiatives d’associations. "Il appartient de valoriser les structures sportives réalisées et d'accompagner les associations sportives et juvéniles visant à promouvoir les activités juvéniles, exploiter et encadrer ces structures", a affirmé M. Khaldi lors de l’inauguration d’une piscine semi-olympique dans la commune de Reggane dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya d’Adrar.

Accompagné de la secrétaire d’Etat auprès du ministre de la jeunesse et des sports chargée du sport d’élite, Salima Souakri, le ministre a mis en avant l’importance qu’accorde le secteur à cette région au riche patrimoine à la faveur de son renforcement en diverses installations juvéniles et sportives, avant d’appeler à assurer l’encadrement nécessaire pour ces structures.

Il a, à ce titre, annoncé que "tous les postes d’insertion professionnelle affectés au secteur seront exploités". La piscine semi-olympique, 25 m, do nt a bénéficiée la commune de Reggane dispose de toutes les commodités et structures d’accompagnement nécessaires en fonction des normes requises pour de pareilles structures sportives à la satisfaction des différentes catégories sportives. Mme. Souakri a souligné, après avoir écouté les préoccupations des jeunes afférentes, notamment, à la gestion de cette structure de natation, la prédisposition de ses services à assurer la formation spécialisée des encadreurs des clubs de natation leur permettant d’assurer leur mission de formation d’amateurs de cette discipline sportive.

Le ministre de la jeunesse et des sports a mis à profit cette tournée pour inaugurer également une auberge d’une capacité de 50 lits, implantée à la cité "400 Logements" où il a mis l’accent sur la nécessaire protection de pareilles structures, "espace d’accueil et d’accompagnement du mouvement associatif", a-t-il dit.

M. Khaldi a également appelé à l’implication de l’investissement privé dans la consolidation du secteur sportif en certaines installations pour d’autres disciplines en vue d’assurer une action complémentaire entre les deux secteurs public et privé.

Le ministre qui s’est rendu dans la commune d’Anzedjmir, Sud d’Adrar, où il a inspecté le chantier de réalisation d’un complexe sportif de proximité, à un taux d’avancement de 85%, a insisté sur la nécessaire réception de ce projet avant le 1er Novembre prochain.

Les jeunes de la région ont mis à profit cette visite pour soulever leurs préoccupations liées notamment au renforcement de cette nouvelle installation en structures sportives supplémentaires à l’instar d’une piscine semi-olympique et une auberge de jeunes.

M. Khaldi s'est engagé à instruire ses services de "prendre en compte" ces doléances, indiquant qu’une commission technique ministérielle sera dépêchée prochainement pour prendre les mesures nécessaires susceptibles d’accompagner le mouvement associatif sportif.

La secrétaire d’état chargée du sport d’élite a, pour sa part, déclaré que "le secteur s’emploie à prospecter et accompagner les capacités sportives dont recèle la région afin de mettre en valeur leurs talents et renforcer les équipes sportives nationales". La délégation ministérielle poursuivra cet après-midi sa tournée dans la région par l’inauguration d’autres structures, avant de tenir une rencontre avec le mouvement associatif au siège de la wilaya d’Adrar.