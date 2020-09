La Russie a enregistré 7.523 cas supplémentaires d'infection au nouveau coronavirus ces dernières 24 heures, portant le total à 1.143.571, a annoncé samedi le centre national de réponse au COVID-19 dans un communiqué.

Dans le même temps, 169 nouveaux décès ont été signalés, portant leur nombre à 20.225, indique le communiqué, ajoutant que 940.150 patients se sont rétablis à ce jour à travers le pays, dont 6.004 au cours des dernières 24 heures. Plus de 44,7 millions de tests avaient été effectués dans ce pays. Le nombre d'infections au COVID-19 en Russie est monté d'un cran après les vacances d'été, les habitants s'étant rassemblés en grands groupes et de nombreuses restrictions ayant été levées. Moscou, la zone la plus touchée de Russie, a signalé 1.792 nouveaux cas, ce qui porte son nombre d'infections à 283.760.