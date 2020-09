Le ministère colombien de la Santé et de la protection sociale a annoncé samedi que le nombre de cas de COVID-19 enregistrés dans le pays était passé à 806.038, avec 25.296 décès.

Le ministère a déclaré que 7.721 nouveaux cas et 193 décès supplémentaires ont été signalés au cours des dernières 24 heures. L'Organisation nationale indigène de Colombie a révélé qu'à ce jour, 27.608 membres de diverses communautés indigènes ont été infectés par le virus, et que 1.013 personnes en sont mortes.

Une enquête récemment menée par le Département administratif national des statistiques a montré que seules 69,9% des personnes interrogées ont affirmé qu'elles seraient prêtes à se faire vacciner à l'avenir.

Une nouvelle phase d'isolement sélectif, de distanciation et de responsabilisation individuelle a débuté ce mois-ci, alors que le pays tente de réactiver son économie dans le contexte de la pandémie.