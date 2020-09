Le nombre de cas de COVID-19 en Inde approche la barre des 6 millions, précisément 5.992.532 dimanche, tandis que le bilan des décès a atteint 94.503, selon les dernières données publiées par le ministère indien de la Santé.

Au moins de 88.600 nouveaux cas de COVID-19 et 1.124 décès ont été signalés dans l'ensemble du pays au cours des dernières 24 heures. Selon les plus récentes données du ministère, 4.941.627 personnes ont été guéries et ont quitté l'hôpital. "Le nombre de cas actifs dans le pays s'élève à 956.402", a ajouté le ministère. A la date de samedi, 71.257.836 tests de dépistage ont été effectués, dont 987.861 durant la seule journée de samedi, selon les données publiées dimanche par le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR).