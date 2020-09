Le Brésil a annoncé samedi que 869 décès dus au COVID-19 avaient été recensés au cours des dernières 24 heures, en portant le bilan à 141.406.

Selon le ministère de la Santé, 28.378 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus ont été signalés depuis vendredi, pour un total de 4.717.991 cas.

Selon la Fondation Oswaldo Cruz, le Brésil a constaté une réduction du nombre de décès liés au COVID-19 de 10,35% au cours de la semaine dernière par rapport à la précédente. Le nombre des cas confirmés dans de nombreux Etats connaît également une baisse, les Etats de Rondonia et de Para (nord), ainsi que ceux de Santa Catarina et Rio Grande do Sul (sud) enregistrant les meilleures performances. L'Etat de Sao Paulo, le plus peuplé du pays, demeure l'épicentre de l'épidémie au Brésil, avec 970.888 cas d'infection et 35.063 décès, suivi par celui de Rio de Janeiro, avec 259.670 cas et 18.247 décès. A l'échelle du monde, le Brésil se classe deuxième en termes de décès liés au COVID-19 et troisième en termes de cas confirmés.