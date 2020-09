Un don de 4,375 tonnes d'équipements de protection et de matériel médical, envoyé par l'association Santé humanisme et innovation Franco-algérienne (ASHIFA), a été octroyé à des établissements de santé publique à travers le pays, a affirmé samedi Yassine Boudjaâda, hygiéniste et représentant de l'association à Constantine.

"Ce don est composé d'équipements de protection, dont des masques chirurgicaux, des FFP2, des blouses, des sur-blouses, des gants mais aussi des produits consommables tels que les pansements, drains, cathéters, humidificateurs et seringues jetables notamment, indispensables à la prise en charge des malades atteints de Covid-19'', a indiqué à l'APS le représentant.

L'opération entamée il y a environ un mois, a consisté à ''répartir ce don sur plusieurs PCH du pays, à savoir celles d'Oran, Alger, Annaba et Biskra, en vue de leur distribution aux établissements de santé publique dont ils dépendent'', a-t-il assuré.

M. Boudjaâda a souligné, dans ce contexte, que les membres de l'ASHIFA, présidée par le Dr.

Abdelmalik Khebbeb, ont décidé de se mobiliser pour "apporter aide et soutien aux soignants algériens pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 ayant durement touché plusieurs wilayas du pays''.

Selon le représentant local de l'ASHIFA, les membres de l'association, composée de médecins algériens et français, ont réalisé de nombreuses missions auparavant en Algérie dans le domaine médical et paramédical, en vue de développer les échanges d'expériences entre l'Algérie et la France dans le domaine de la santé en matière de soins, de formation, de recherche médicale et de promotion de la santé. Il a également fait savoir que des spécialistes de l'association Santé humanisme et innovation franco-algérienne, créée le 27 novembre 2018, et dont le siège social est à Lyon (France), ont effectué à maintes reprises des interventions chirurgicales dans des structures de santé publique de plusieurs wilayas du pays (Sétif, Constantine, Ghardaïa et Bordj Bou Arreridj entre autres).

Aussi, dans le cadre du transfert de compétences et des échanges d'expériences, "l'association a déjà effectué 6 missions à Constantine depuis sa création'', a ajouté la même source, et ce, en procédant à des interventions chirurgicales au profit d'enfants présentant des malformations congénitales, parallèlement à la formation du personnel médical et paramédical.