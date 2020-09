Au moins 15 personnes ont péri dans l'accident d'un véhicule "minivan" qui a pris feu sur une route du sud du Pakistan, ont annoncé dimanche les autorités.

Le véhicule allait de Karachi à Hyderabad quand il a percuté un objet samedi soir et est sorti de route.

"Le bilan de ce malheureux accident est de 15 morts", a déclaré le ministre des Transports de la province de Sindh, Owais Shah.

Cinq personnes sont par ailleurs blessées, dont trois sont dans un état critique.

La plupart des corps ont été brûlés au point de ne plus être reconnaissables, a déclaré Faisal Edhi, responsable de l'organisation gérant la morgue où les corps ont été acheminés. Ce genre d'accident est fréquent au Pakistan du fait du mauvais entretien des routes et des véhicules, et parfois de la vitesse excessive.