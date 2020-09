Le Gabon a produit 41 millions de barils de pétrole au premier semestre 2020, soit une hausse 3%, par rapport à la même période de l'année précédente, selon une note de conjoncture publiée par la direction générale de l’économie et de la politique fiscale.

"Cette embellie est le fruit d’une amélioration des rendements des champs matures ainsi que des bonnes performances du champ Simba", explique la note, affirmant cependant que les exportations et les prix ont accusé un recul, sous l’effet de la crise de Covid-19.

"Les exportations ont reculé de 6,4%, en raison de la baisse de la demande mondiale, accentuée par la paralysie des transports à cause de la pandémie du coronavirus et des mesures barrières prises par les gouvernements pour freiner sa propagation", explique la Direction générale de l’économie. En ce qui concerne les destinations, l'Asie reste la principale destination du brut gabonais, avec 77% des exportations pétrolières.

Les prix moyens du brut ont atteint 39,72 dollars le baril pour le Brent et 37,28 dollars le baril pour le panier de brut gabonais.Ces niveaux représ entent des baisses respectives de 39,8% et 43,1% en glissement annuel.