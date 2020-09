Au moins 40 terroristes présumés ont été tués jeudi par le détachement militaire de Diapaga dans le parc W Tapoa-Djerma, situé à 25 kilomètres de Diapaga, dans l'est du Burkina Faso, a rapporté l'Agence d'information du Burkina (AIB).

Selon l'Agence officielle du pays, qui cite des sources sécuritaires, trois assaillants ont été capturés et des motos ainsi que de l'armement ont été saisis.

Alertées de la présence d'une colonne d'hommes armés à Tapoa-Djerma, les Forces de défense et de sécurité (FDS), assistées des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), se sont déployées dans le village. Les assaillants se sont vite retranchés dans le parc où ils ont été neutralisés. De retour de cette mission, des militaires sont tombés dans une embuscade faisant sept blessés dans leur équipe.

Toujours dans la région de l'est, six "Volontaires pour la défense de la patrie" ont été tués jeudi dans une attaque perpétrée par des terroristes présumés dans le village de Touldeni. Une vingtaine d'assaillants ont été abattus, selon des sources concordantes.

Le Burkina Faso est la cible des attaques terroristes depuis 2015, qui ont fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés.