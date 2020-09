Un total de 570 foyers de la commune d’Ouled Rahmoune (Sud de Constantine) ont été raccordés jeudi au réseau du gaz naturel .

Cette opération, pour laquelle une enveloppe financière de 87 millions de dinars a été mobilisée, a permis de raccorder au réseau du gaz naturel 570 logements répartis à travers 18 localités, entre autres Boussebaâ, Silla, Aziz Belkacem, Guerroudj Djallel, Hadjedj Bachir, Debahi, Sidi M’hamed et Boughaba Leulmi, selon les explications fournies sur les lieux.

Le raccordement de ces logements a nécessité l’extension du réseau de distribution de cette matière précieuse sur une distance de 20 km ainsi que la réalisation de 576 branchements, a fait savoir le directeur de la concession de l’électricité et du gaz de Constantine, Mohamed Lamine Habouche. De son côté, le chef de l’exécutif local, Ahmed Abdelhafid Saci, qui a supervisé cette opération, a instruit les responsables concernés à l’effet d’accélérer les travaux de raccordement de 250 autres foyers de cette collectivité locale aux réseaux d’électricité et du gaz en vue d’atteindre une couvert ure totale en énergie dans cette commune, distante de 25 km du chef-lieu. Le wali de Constantine qui a écouté les préoccupations de nombreux citoyens de la localité Boussebaâ, s’est engagé à réserver un quota d’aides financières à l’habitat rural "au titre de l’année 2021" pour les postulants n’ayant pas encore bénéficié de ce type de logement, à côté de la programmation d’ opérations d’aménagement urbain dans le but d’améliorer le cadre de vie des habitants de cette agglomération urbaine comptant plus de 1100 âmes.