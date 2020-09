Une production de plus de 1600 quintaux de miel est attendue à Mila pour l'actuelle saison agricole (2019-2020), a-t-on appris, jeudi, du directeur des services agricoles (DSA), Hamid Bernaoui.

"Toutes les statistiques réalisées jusqu’à ce mois par les différentes annexes de la DSA indiquent une hausse de la production mellifère dans la wilaya de wilaya de Mila comparativement à l’exercice précèdent 2018-2019 où une production de 1595 qx a été enregistrée", a précisé à l’APS le même responsable.

Outre les conditions météorologiques ayant prévalu dans la région au cours de cette saison, cette hausse de la production et due à l’élargissement du nombre de ruches dans cette wilaya à la faveur des programmes mis au point par l’Etat pour le développement de l’apiculture via les fonds du soutien agricole, a-t-il ajouté. La wilaya de Mila dispose, à ce jour de 38 440 ruches d’abeilles dont environ 33 000 productrices et compte 1479 apiculteurs activant à 90 % dans la partie septentrionale de la wilaya qui se démarque par la densité de son couvert végétal et ses reliefs montagneux, selon M. Bernaoui qui a affirmé que "ces chiffres sont susceptibles d’être revus à la hausse au cours des prochaines années à la faveur des efforts de soutien agricole entrepris par l’Etat". Selon le directeur des services agricoles, plusieurs types de miel sont issus des ruches de la wilaya de Mila du fait des nombreuses plantes mellifères qui poussent dans cette région.

Ce responsable a par ailleurs souligné que la production réalisée au cours de ces dernières années reste "bien loin des objectifs tracés avec la hausse continue du nombre de ruches", appelant à cet effet, à fournir davantage d’effort pour former les apiculteurs et les aider à se structurer au sein de coopératives agricoles afin que cette filière puisse finalement amorcer un décollage qui soit à la hauteur de ses potentialités.