Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri a annoncé jeudi à Alger que son département ministérielle s'attelait à l'examen du projet d'un texte réglementaire relatif au Logement locatif public (LLP).

Lors d'une séance plénière du Conseil de la nation, consacrée aux questions orales, M. Nasri a souligné que le projet de texte réglementaire relatif à cette nouvelle formule de logement "est en cours d'examen" après avoir fait l'objet d'une large concertation auprès des promoteurs immobiliers, lancée en aout dernier par le Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière via son site électronique.

La formule repose sur le principe d'octroi d'assiettes foncières aux promoteurs immobiliers pour la construction de projets de logements destinés à la location, en contrepartie de la consécration d'une partie de ces projets à la vente libre.

Ladite formule sera susceptible de réguler et de promouvoir le marché de l'immobilier locatif à des prix raisonnables, selon le ministre.

A une question sur la possibilité de revoir le seuil d'accès au lo gement social fixé à 24 000 DA, M. Nasri a affirmé que cette question n'est pas à l'ordre du jour actuellement et ne sera envisagée qu'après la maîtrise de cette formule, à laquelle aspire les ministères de l'Habitat et de l'Intérieur.

Plus de 4300 milliards de dinars ont été consacrée à cette formule depuis l'année 2000 qui avait vu le relogement de 1,76 millions de citoyens, a rappelé le ministre.

Les projets inscrits à cette nouvelle formule de logements représentent à ce jour un total de 130 000 unités, a-t-il soutenu.

A une question sur les logements Location-Vente dans la wilaya d'Adrar, le ministre a indiqué que la gestion commerciale du programme dans cette wilaya du sud est confiée à l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de la wilaya, écartant la possibilité de créer une annexe de l'AADL dans cette wilaya.

Un total de 321 unités ont été réalisées et réceptionnées à ce jour et les travaux de réalisation de 110 autres unités sont en cours, en prévision de leur réception dans les prochaines occasions, a-t-il fait savoir.