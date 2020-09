Le Grec Stefanos Tsitsipas affrontera le Chilien Christian Garin samedi en demi-finale du tournoi ATP de Hambourg, et l'autre demie mettra aux prises le Norvégien Casper Ruud et le Russe Andrey Rublev pour ce dernier rendez-vous sur terre battue extérieure avant Roland-Garros.

Garin, 24 ans et 22e joueur mondial, est venu à bout du Kazakh Alexander Bublik (N.56) en trois sets (3-6, 6-4, 6-4) pour se qualifier pour le dernier carré où il affronte samedi Stefanos Tsitsipas, 6e joueur mondial.

Le Grec, qui était sorti d'entrée au tournoi de Rome, a écarté le Serbe Dusan Lajovic en deux sets 7-6 (7-5), 6-2 .

Tsitsipas est à deux matches d'ajouter un 6e titre à son palmarès et de retrouver la confiance perdue en Italie, juste avant Roland Garros.

De l'autre côté du tableau, le Norvégien Ruud, 21 ans, qui avait mené la vie rude à Novak Djokovic en demi-finale à Rome en se procurant deux balles de set, enchaîne avec une nouvelle demie en Allemagne.

Classé au 30e rang mondial, il a dominé en trois sets (7-5, 3-6, 6-1) le Français Ugo Humbert, 22 ans et 41e au classement ATP. Il trouvera sur sa route vers la finale un au tre espoir du tennis mondial, le jeune Russe Andrey Rublev, 22 ans, 14e joueur mondial tombeur de Roberto Bautista Agut en quart (6-2, 7-5).