Le nombre de cas d'infection confirmés au nouveau coronavirus en Inde est passé à 5.903.932, avec 85.362 cas supplémentaires ces dernières 24 heures, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

On a enregistré au cours de la même période 1.089 décès dus au COVID-19 dans le pays, portant le bilan à 93.379, a-t-il ajouté. Selon le ministère, 4.849.584 personnes ont quitté l'hôpital après avoir montré une amélioration de leur état de santé. Le nombre de cas actifs dans le pays à l'heure actuelle est de 960.966, a-t-il indiqué. Par ailleurs, plus de 70 millions d'échantillons (70.269.975) ont été testés à ce jour en Inde, dont 1.341.535 tests effectués pour la seule journée de vendredi, a annoncé le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR).

L'Inde demeure à ce jour toujours aux prises avec l'épidémie de nouveau coronavirus, étant le deuxième pays le plus touché dans le monde.