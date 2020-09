La pollution de l'air représente un grand problème pour la santé publique dans la capitale indonésienne, en étant à l'origine de plus de cinq millions de maladies chaque année, a relevé le gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan.

"Des experts ont fait savoir que 5,5 millions de maladies recensées à Jakarta sont causées par la pollution atmosphérique chaque année. Cela signifie que près de 11 cas sont enregistrés chaque minute", a déploré M. Baswedan qui s'exprimait lors d'un webinaire.

Mettant l'accent sur le trend haussier des dépenses de la santé publique à Jakarta qui compte plus de 30 millions d'habitants, le gouverneur a souligné l'impératif d'unir les forces pour améliorer la qualité de l'air dans la ville et partant garantir une vie plus saine pour la population locale.

Par ailleurs, un rapport de Greenpeace sorti en 2017 intitulé "Jakarta's Silent Killer" a révélé que huit centrales au charbon en activité, situées à moins de 100 kilomètres de Jakarta, produisent des polluants dangereux qui dégradent significativement la qualité de l'air de la capitale. En juillet 2019, une dizaine de Jakartiens avaient déposé une plainte pour pollution contre sept responsables indonésiens, en les appelant à adopter "une attitude sérieuse" pour garantir le droit à la santé.

La pollution de l'air à Jakarta provient principalement des émissions des véhicules, des usines et des centrales électriques au charbon.