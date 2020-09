La Chine a réalisé en avance, l'objectif des émissions de dioxyde de carbone de cette année, a déclaré vendredi le porte-parole du ministère de l'Ecologie et de l'Environnement, Liu Youbin.

Fin 2019, l'intensité des émissions de carbone du pays avait diminué de 48,1% par rapport au niveau enregistré en 2005, avec une part des combustibles non fossiles dans la consommation énergétique primaire atteignant 15,3%, a précisé M. Liu, cité par l'agence Chine Nouvelle. La Chine attache depuis toujours une grande importance au changement climatique et a adopté une série de mesures, dont l'ajustement des structures industrielles, l'optimisation du mixe énergétique, l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion de la construction de marchés du carbone, selon porte-parole.

Le marché pilote d'échange des droits d'émission du carbone de la Chine avait un quota d'échange total de 406 millions de tonnes fin août, devenant le deuxième plus grand marché mondial, d'après le ministère.

Le pays est déterminé à travailler avec d'autres pays pour construire un système de gouvernance globale sur le climat, à la fois juste, équitable et gagnant-gagnant, à travers la coopération, et pour promouvoir l'application complète, efficace et durable de l'Accord de Paris, a ajouté M. Liu.