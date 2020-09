‘’Entre 8000 et 12 000 régions d’ombre recensées à ce jour à travers le territoire national nécessitent un raccordement aux réseaux de gaz et à l’électricité’’, a précisé le ministre lors de l’inspection de projet de réalisation d’un transformateur 30-60 kilovolt dans la commune de Besbes, dans le cadre d’une visite d’inspection et de travail dans la wilaya d’El Tarf.

Il a dans ce sens ajouté que les opérations de recensement de ces régions ont été menées en coordination avec les walis et les collectivités locales qui ont élaboré un programme de prise en charge ‘’accordant la priorité aux régions les plus démunies’’.

Relevant que le taux de couverture en gaz à l’échelle nationale est actuellement à 62%, le ministre a fait savoir que près de 35 % desdites régions recensées seront raccordées au réseau de gaz naturel ‘’avant la fin de l’année en cours’’ assurant à cet égard que l’ensemble du programme de raccordement au gaz sera achevé ‘’d’ici la fin 2021’’.

M. Attar a ajouté que les régions de d’ombre sont situées loin des gazoducs et que le raccordement va nécessiter des investissements colossaux attestant que ces régions seront alimentées en électricité grâce ‘’à l’énergie photovoltaïque et verront l’installation de grands réservoirs de gaz propane pour approvisionner les foyers en cette énergie’’.

La deuxième priorité du programme du gouvernement porte, selon le ministre, sur le raccordement des zones agricoles et les ateliers artisanaux aux réseaux de gaz et d’électricité et ce eu égard à l’importance de ces activités dans la relance de la croissance économique dans ‘’les plus brefs délais’’.

Il a rappelé à ce sujet que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné de faire bénéficier les agriculteurs et les producteurs versés dans l’industrie artisanale et dans la petite industrie, de l’électricité et du gaz, même si ces derniers ne se sont pas encore acquittés des 50% des frais de raccordement.

Au cours de cette visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’El Tarf, le ministre de l’Energie a présidé la cérémonie de raccordement au réseau du gaz naturel de près de 387 foyers dans la commune de Besbes (200 à la cité Sidi Djemil et 187 autres à la cité Nedjoua Bekhouche).