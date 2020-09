Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait 42,18 dollars à Londres, en augmentation de 0,57% par rapport à la clôture de jeudi. A New York, le baril américain de WTI pour le même mois gagnait 0,45% à 40,49 dollars.

"Les prix de l'or noir sont en légère hausse - le WTI est de retour au-dessus de 40 dollars le baril - mais le marché manque de direction ce matin", constatent les analystes. Pour les analystes du marché pétrolier "ce mouvement "semble entièrement motivé par un léger retour de la confiance qui apparait dans d'autres classes d'actifs, mais fondamentalement, rien n'a changé du côté de l'offre et dans l'équation qui pèse sur le prix du brut". Les investisseurs sont entre autres préoccupés par les inquiétudes économiques et sanitaires qui menacent la reprise de la demande d'or noir, quand dans le même temps la production et les exportations repartent en Libye. La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) prévoit une hausse progressive de la production au cours des semaines prochaines, après un blocus de huit mois imposé en raison de la situation sécuritaires qui prévaut dans le pays.