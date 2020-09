Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, a révélé vendredi depuis Skikda l’installation d'un comité mixte entre son département ministériel et d'autres ministères pour l’étude de l’état des pipelines, gazoducs et oléoducs à travers le pays afin de prévenir tout incident de fuite comme celui survenu récemment à El Oued.

"Un comité technique a été installé entre les ministères de l'Energie, de l'Environnement et des énergies renouvelables avec la participation des ministères de l'Agriculture et du développement rural et des Ressources en eau pour l’élaboration d’une étude sur l'état de 21 000 pipelines de transport de gaz et de pétrole sur le territoire national, du Sud au Nord et 24 autres pipelines installés à travers des champs et des oued", a déclaré le ministre à l’APS, en marge d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Skikda.

M. Attar a ajouté que cette opération permettra "d’étudier tous les critères et d’évaluer toute éventualité qui peut affecter le bon fonctionnement des pipelines" dans le but "de prendre les précautions spéciales et nécessaires pour éviter tout accident dans le futur". Le ministre a également considéré que les fuites de pétrole, au niveau du pipeline OK1 dans la région d'El Baaj, à El Oued, au début de ce mois est "un incident dont il faut tirer des leçons pour éviter des sinistres similaires dans l’avenir". Par ailleurs, le ministre de l’Energie a évoqué "des négociations pour l’exportation de carburant vers certains pays africains, le Mali, le Niger et la Mauritanie comme un début, à travers la réalisation par Naftal de stations dans ces pays ou sur les frontières avec ces mêmes pays".

M. Attar a estimé que l'exportation du carburant "renforcera et consolidera les relations avec ces pays africains", relevant l'existence d'autres projets d'exportation de produits énergétiques vers les marchés africains". (APS).