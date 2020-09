Les championnats d'Afrique d’athlétisme seniors se dérouleront à Alger au mois de juin 2021, a confirmé le directeur général de la Confédération africaine de la discipline (CAA), soulignant que "les dates précises seront arrêtées ultérieurement" avec les organisateurs, a-t-on appris mercredi auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme.

La décision a été annoncée lors d'une conférence de presse à distance, animée par le DG de l'instance africaine Lamine Faty et le directeur technique Aziz Daouda qui ont évoqué diverses questions, notamment la situation de l’athlétisme en ces temps de pandémie, les centres de préparation africains, le second plan de développement et le circuit des compétitions continentales.

Le DG de la Confédération africaine a fait savoir que la CAA a notamment maintenu la programmation pour l'année prochaine, des deux championnats phares initialement prévus en 2020.

Ainsi, "le championnat d’Afrique de cross aura lieu fin février/mi-mars 2021 à Lomé au Togo et les championnats d’athlétisme seniors sont prévus à Alger au mois de juin 2021".

Les dates précises seront arrêtées ultérie urement avec les fédérations organisatrices. Lamine Faty a fait état également du maintien au programme de la CAA du circuit de meetings africains avec sept étapes même si ceux du Nigeria et de l’Afrique du sud ne sont pas encore confirmés.

"La CAA veillera à que ce circuit ait lieu avec ses sept étapes tout comme le meeting de Gaborone au Botswana en avril 2021", a-t-il dit, en souhaitant une amélioration de la situation par rapport à la pandémie de Covid-19 et une reprise progressive des championnats régionaux et nationaux.

Pour sa part, le directeur technique de la CAA est revenu sur la stratégie de la Confédération basée sur les plans de développement. "A Abidjan lors de notre congrès, l’ensemble des membres se sont déclarés satisfaits de notre premier plan de dix ans qui a expiré en 2017", a-t-il dit, en soulignant que les compétitions de la CAA ont connu une "nette progression" en matière d’engouement et du nombre de participants. "Si par le passé on organisait des championnats avec trois ou quatre pays, on a enregistré lors des derniers Jeux africains de Rabat la présence de 52 pays, alors que les effectifs ont aussi augmenté considérablement", a relevé le directeur technique qui a reconnu la difficulté d’organiser les championnats de cross-country car "c’est une discipline qui n’est pas pratiquée dans tous les pays africains".

"Pour encourager une participation de masse, la CAA a introduit la catégorie des U18 (cadette) pour les championnats d’Afrique de cross-country à Lomé où plus de 300 participants de cet âge seront sur la ligne de départ", a-t-il fait savoir, en soulignant la volonté de la Confédération à vulgariser cette discipline considérée comme "une entrée à l’athlétisme".

Daouda dira également que la stratégie de la CAA "tient en compte les spécificités de notre continent et fait de son mieux pour faire entendre sa vision au grand profit de nos athlètes qui sont les seuls à être présents dans les compétitions à travers le monde à hauteur de 30% et figurent également dans les meilleurs résultats mondiaux".

Il a détaillé que le plan de développement actuel de la Confédération a été scindé en deux périodes de cinq ans chacune qui sera bientôt adopté par le conseil confédéral, soulignant que "ce plan repose sur quatre aspects fondamentaux à notre sens : le réalisme, la flexibilité, l’efficacité et la considération".