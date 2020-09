Le Secrétaire d'Etat au ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Manlio Di Stefano, effectue mercredi une visite de travail en Algérie, a annoncé mardi le ministère des Affaires étrangères. "Dans le cadre des consultations politiques régulières entre l'Algérie et l'Italie, inscrites au titre du Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération entre les deux pays, M. Manlio Di Stefano, Secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne, effectuera une visite de travail en Algérie le 23 septembre 2020", a précisé la même source. Le responsable italien aura, au cours de cette visite, des entretiens avec le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Chakib Rachid Kaïd, ainsi qu'avec plusieurs haut responsables algériens, axés autour de "l'examen de l'état et des perspectives de la coopération bilatérale", note le communiqué. "La programmation des grandes échéances bilatérales sera au centre de ces entretiens, notamment celle de la 4e session de la réunion bilatérale de haut niveau ain si que le forum d'affaires devant la précéder", a-t-on précisé. "A l'occasion de cette visite et conforment aux engagements pris par les hautes autorités algériennes et italiennes, les deux pays procéderont à l'installation officielle du comité technique conjoint algéro-italien, chargé de la délimitation des frontières maritimes entre l'Algérie et l'Italie", a-t-on ajouté.