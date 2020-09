Le Général de Corps d'Armée, Said Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a reçu mercredi, au siège de l'état-major de l'ANP, le Général d'Armée Stephen J.Townsend, commandant de l'Africom, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Ont pris part à cette rencontre, outre le secrétaire général du ministère de la Défense nationale et les commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, des chefs de départements et des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP, ainsi que les membres de la délégation américaine, précise la même source. Lors de cette rencontre, les deux parties ont eu des discussions qui ont porté sur "l'état de la coopération militaire entre les deux pays et ont échangé les analyses et les points de vue sur les questions d'intérêt commun". "J'espère que notre rencontre d'aujourd'hui sera fructueuse et qu'elle sera porteuse de nouvelles perspectives, sachant que mon pays et les Etats-Unis d'Amérique disposent d'un potentiel important pour renforcer leur partenariat à travers les différents mécanisme s, fondés sur la transparence, la franchise et des intérêts partagés", a indiqué le Général de Corps d'Armée Said Chanegriha. "Il est clair que grâce à une forte mobilisation nationale, à sa tête l'Armée nationale populaire, l'Algérie a pu vaincre, à terme, par un combat acharné et sans répit, le terrorisme auquel elle a dû faire face depuis les années 90 et ce, au prix d'énormes sacrifices tant humains que matériels", a-t-il souligné. "Aujourd'hui, la nuisance terroriste dans mon pays a été réduite à sa plus simple expression et nous sommes déterminés à poursuivre la lutte jusqu'à son éradication totale", a-t-il ajouté. "L'Algérie a pu vaincre le terrorisme seule et sans aucune aide étrangère, quelle qu'elle soit et ce, grâce à la détermination, l'abnégation de ses forces armées et l'étroite coopération entre les différents services de sécurité, ainsi que les grandes convictions de son peuple", a encore relevé le chef d'état-major de l'ANP. A l'issue de la rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques et le général d'Armée Stephen J.Townsend a signé le livre d'or de l'état-major de l'ANP, conclut le communiqué.