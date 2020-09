L'Algérie, chef de file la médiation internationale au Mali, a déclaré mardi "prendre acte" de la désignation de M. Bah Ndaw comme président de la transition au Mali et du Colonel Assimi Goita comme vice-président, réitérant "son engagement à accompagner le Mali durant cette période difficile".

"L'Algérie prend acte de la désignation de M. Bah Ndaw comme président de la transition au Mali et du Colonel Assimi Goita comme vice-président", indique un communiqué du ministère de Affaires étrangères. Et d'ajouter " l'Algérie attend avec intérêt la mise en œuvre du reste des institutions de la transition en vue de permettre une conduite apaisée et calme de la période de transition vers l'organisation d'élections qui acteront le retour à l'ordre constitutionnel au Mali frère et voisin". Rappelant "les importants efforts" déployés par l'Algérie pour "la stabilisation du Mali à travers la conclusion, en 2015, de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger et pour la préservation de la stabilité de ce pays durant les derniers mois", le ministère des Affaires étr angères souligne que "l'Algérie "continuera de suivre de près l'évolution de la situation au Mali". L'Algérie se "félicite de l'attachement de l'ensemble des parties maliennes à la mise en œuvre effective de l'accord d'Alger et réitère son engagement, en sa qualité de chef de file de la médiation internationale et présidente du Comité de suivi de mise en œuvre de l'accord (CSA), à tout entreprendre pour poursuivre la mise en oeuvre de l'accord en tant que seule voie à même de permettre au Mali de préserver durablement sa stabilité et de relever les défis multiples auxquels il fait face", relève le ministère des Affaires étrangères. Elle " réitère, enfin, son engagement pour accompagner le Mali durant cette période difficile et réaffirme sa solidarité indéfectible en direction du peuple malien frère".