Le Conseiller du président de la République chargé des associations religieuses, Aissa Belakhdar, a exhorté mardi à Tlemcen les institutions religieuses à être à l'avant-garde de toutes les actions de développement qui sont menées pour une Algérie nouvelle. Le Conseiller du président a mis l'accent, lors d'une rencontre à Tlemcen, sur rôle que pourraient avoir les institutions religieuses dans le développement du pays, rappelant qu'elles "avaient un rôle prépondérant dans la préservation de l'identité nationale et ont participé activement dans les combats et résistances du peuple algérien". Il a précisé que les institutions religieuses peuvent intervenir dans les questions éducatives et spirituelles afin de "contribuer efficacement à la préservation des valeurs familiales et de lutter contre tous les courants étrangers à notre société".

"Le président de la République œuvre à réhabiliter les institutions religieuses pour de leur redonner la place qui leur sied, à savoir le rayonnement culturel et spirituel, en leur permettant de s'impliquer dans toutes les actions de développement et de participer dans la lutte contre les fléaux sociaux et les idées destructrices par la force de persuasion et du savoir dont elles disposent", a affirmé M. Belakhdar.

Selon lui, le référendum sur le projet de révision de la constitution, constitue "un point de départ vers le changement". La rencontre à laquelle ont participé des représentants de zaouias, d'écoles coraniques et d'associations religieuses de la wilaya, avait pour thème, la réhabilitation des associations religieuses, des zaouias et des écoles coraniques.

Les intervenants ont fait part de leurs préoccupations quant aux manques de moyens enregistrés dans les écoles coraniques. A ce sujet, M. Belakhdhar a rassuré que ses préoccupations seront prises en compte dans le cadre de la démarche de revalorisation des missions de ces institutions, qui prévoit de les accompagner pour retrouver leur place au sein de la société.