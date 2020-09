Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a présidé, mardi à Tipasa, une cérémonie de remise de décisions d’affectation de 1600 logements AADL réalisés dans des délais "records".

Le ministre a exprimé, à l’occasion, sa "satisfaction" suite à la concrétisation de ce programme de logements location-vente, réalisé par l’Agence nationale de l'amélioration et du développement du Logement (AADL), au niveau de deux sites du centre-ville de Tipasa, dans un "délais record qui n'a pas dépassé les 24 mois", s’est-il félicité.

"Nous partageons la joie des familles bénéficiaires, d’autant plus qu’elle coïncide avec la rentrée sociale", a-t-il ajouté, insistant sur le délai "record" de réalisation de ces logements, "en dépit des contraintes ayant entravé ce programme dans une wilaya comme, à l'instar de la rareté du foncier constructible, vu que la wilaya a une double vocation, agricole et archéologique". "Mais le défi a été relevé avec succès", a observé M. Nasri.

S’adressant aux familles bénéficiaires et à tous les souscripteurs aux projets AADL, en attente de leur logement, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville leur a recommandé d’être "confiants" dans ces programmes de logements, rassurant que "chaque souscripteur ayant versé la première tranche du programme aura droit à un appartement qui lui assurera une vie digne", a-t-il dit.

Il a, également, affirmé l'"engagement de l’Etat à maintenir cette cadence des travaux, en vue de concrétiser tous les programmes AADL, actuellement en chantier dans la wilaya de Tipasa, où les souscripteurs à cette formule de logement dépassent les 12.000", a-t-il indiqué.

"Les décisions d’affectation seront progressivement remises aux souscripteurs, durant l’année en cours, notamment concernant les projets en réalisation au chef-lieu de wilaya, Bou Ismail et Fouka", a-t-il fait savoir.

Dans le même sillage, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a instruit les responsables en charge du suivi de la réalisation de ces projets, de l'"impératif de trouver des solutions adéquates au problème d’alimentation en gaz naturel, tout en œuvrant à la réduction des délais de raccordement des cités AADL à cette énergie vitale". "Certains projets de logements AADL sont parachevés, mais leur non-raccordement au réseau de gaz naturel constitue une entrave à leur livraison, car il n’est pas possible de liv rer des logements non raccordés à l'ensemble des réseaux", a souligné le ministre. Il a, à ce titre, loué les efforts consentis par la société de distribution de gaz et d’électricité pour l’accompagnement des projets AADL, estimant que c’est "grâce aux solutions d’urgence mises en place par les responsables de la Sonelgaz, que ces 1600 logements AADL ont pu être livrés aujourd’hui". A son tour, le wali de Tipasa, Labiba Ouinaz, qui accompagnait le ministre durant cette visite, a exprimé l’engagement de l’exécutif de wilaya, à "accompagner la concrétisation de tous les projets centraux, en assurant la coordination entre tous les intervenants et par l’aplanissement des contraintes les entravant ", a-t-elle indiqué. Elle a également affirmé qu’elle veillera "personnellement au relèvement du rythme de réalisation des projets, et à la relance des projets à l’arrêt, vue l'importance capitale du secteur du logement dans la stratégie du Gouvernement visant à garantir des conditions d’une vie digne aux citoyens, en vue de consacrer les fondements de l'Algérie nouvelle ", a-t-elle souligné.