Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la connaissance et des Startups, Yacine El-Mahdi Oualid a souligné, mardi à Mascara, que les startups en Algérie devraient être la source des solutions intelligentes et innovantes au profit du développement national.

Le ministre a affirmé, lors d’une rencontre scientifique au niveau de la Bibliothèque centrale de l’Université "Mustapha Stambouli" avec des jeunes porteurs d’idées sur la création de startups dans la wilaya de Mascara, que la contribution attendue des startups algériennes aura un impact positif dans la réduction et la rationalisation des dépenses publiques", indiquant que le Gouvernement s’est basé sur plusieurs procédures fiscales, juridiques et techniques pour faciliter la création et le travail des startups, dont la création d’une plateforme numérique qui suscite un engouement de la part des jeunes, notamment les universitaires.

D’autre part, il a fait part de la signature d’un accord entre son département ministériel et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visant l’organisation d’une exposition consacrée aux initiatives et projets d'étudiants qui bénéficieront de soutien sur le plan moral mais aussi matériel pour concrétiser ces initiatives et projets sur le terrain, au service de l’économie nationale.

"Nous œuvrons à ce que ces projets s'articulent sur une économie de connaissance et des solutions innovantes dans tous les domaines et en premier lieu le domaine technologique et celui des services", a-t-il déclaré.

Yacine El-Mahdi a, en outre, fait savoir que son département ministériel est en contact avec 26 clubs scientifiques universitaires et plusieurs pépinières activant au niveau des universités algériennes pour étudier la manière de promouvoir les startups en Algérie, soutenant que "l’université représente le premier maillon du contact avec les jeunes porteurs d’idées et d’innovations pour la création de startups dans les différents domaines".

Dans ce cadre, le ministre a indiqué que, depuis sa nomination à la tête du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la connaissance et des Startups, il est entré en contact avec les clubs scientifiques universitaires et les pépinières pour écouter leurs avis et leurs propositions.

De son côté, le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda a fait part de la volonté de l’Université "Mustapha Stambouli" de Mascara de créer une pépinière de startups dans les prochains jours, avec la participation des laboratoires universitaires dont elle dispose, pour participer à l'instauration d’une dynamique de communication et de développement des startups localement, soulignant que la wilaya de Mascara, qui compte actuellement neuf (9) startups activant dans différents secteurs de services et de production, soutient depuis 2017 ce type d’entreprises à travers un accord conclu entre l’université et l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) qui a permis la création de nombreuses entreprises de jeunes spécialisées dans les services dans différents domaines.

Pour sa part, le directeur du Laboratoire de recherche sur les petites et moyennes entreprises à l’Université de Mascara, Mohamed Kerbouche a présenté un exposé sur l’expérience du Laboratoire, dont le travail a débuté en 2008 et qui a réussi, selon lui, à déterminer les problèmes empêchant les diplômés des universités de créer des startups et des entreprises et à apporter des solutions pratiques permettant à plusieurs diplômés de créer leurs propres entreprises.

Les initiateurs de deux startups dans la wilaya de Mascara activant dans le domaine du transport des étudiantes à trav ers une application informatique et la production d'engrais naturel, ont présenté leurs expériences respectives sur le terrain.

Le ministre accompagnera, cet après-midi, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Bouziane et du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, pour une visite de travail dans la wilaya de Mascara.