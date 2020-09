"A l’occasion du 66ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale, nous préparons une opération pour la distribution de dizaines de milliers de logements, ceci d’autant plus que les festivités de cette année coïncident avec une conjoncture spéciale, marquée par l’édification des fondements de la nouvelle Algérie, à travers le référendum sur la Constitution", a déclaré le ministre, en marge d’une cérémonie de remise des clés de 1600 logements AADL.

Prévoyant, en outre, que ces festivités vont constituer "une grande fête dont l’histoire se souviendra, et à travers laquelle l’Algérie va renouveler son serment aux chouhadas, et pour une République sociale par excellence, qui sauvegardera la dignité du citoyen algérien, en lui assurant une vie digne", a soutenu M. Nasri.

"Les programmes de logements sociaux réalisés en Algérie sont rarissime à travers le monde", a-t-il, encore, souligné, assurant l’existence de pays développés qui " n’atteignent pas un taux de 20% des réalisations de l’Algérie dans le secteur du logement". Sur un autre plan, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a fait part de la réalisation, en cours, de 950.000 logements, durant cette l’année, à travers le pays, dont 650.000 unités AADL. "Une enveloppe a été dégagée pour la réalisation de 90.000 unités AADL, durant cette année", a-t-il, également, fait savoir.

Interrogé sur le programme "AADL 3", le ministre a assuré qu’il "n’est pas à l’ordre du jour actuellement". "Le sujet ne sera examiné, qu’une fois que tous les souscripteurs, qui auront versé la première tranche de leurs dus, auront réceptionné leurs logements", a-t-il indiqué, à ce propos. Il a, en outre, fait part de l’enregistrement, "d’un taux minime de réserves" par les commissions techniques créées, depuis prés de deux ans, pour le contrôle de la qualité des logements. En langage chiffré, M. Nasri a fait cas d’un taux de "5 % de réserves, sur un total de quatre millions d’unités de logements". Ces réserves, a-t-il dit, ne "constituent aucun risque pour la sécurité, ni la solidité des logements en question. Elles ne sont pas liées au respect des normes techniques de réalisation des logements. Il s’agit juste de petites réserves concernant des travaux secondaires, dont les défauts n’apparaissent qu’après réalisation, ou mise en exploitation", a-t-il souligné, assurant qu’elles (réserves) sont "faciles à aplanir". Parallèlement à ces préparatifs pour la distribution de logements, le ministère de l’Habitat s’attèle à mettre au point les dernières retouches en vue de l’inauguration de la Grande mosquée d’Alger, le 1er novembre prochain. La mosquée, sise dans la commune de Mohammadia d’Alger, est la plus grande d'Afrique et la troisième plus grande au monde après Masdjid Al-Haram de la Mecque et Masdjid Al-Nabawi de Médine (Arabie Saoudite). Constituant un véritable pôle attractif à caractère religieux, culturel et scientifique, "Djamaa El Djazaïr" se distingue à l'échelle internationale par son minaret de 267 mètres de long, soit le plus haut au monde. Déployée sur une superficie totale de plus de 27 hectares, elle compte, également, une salle de prière de 20.000 m2 pouvant accueillir jusqu’à 120.000 fidèles.

La Grande mosquée d’Alger dispose d’une maison du Coran "Dar El Qoran", d'une capacité de 300 places, dédiée aux étudiants en post -graduation en sciences islamiques et sciences humaines, outre une grande bibliothèque riche d'un fonds bibliothécaire d'un million de livres et pouvant recevoir 2000 personnes. A cela s’ajoute un centre culturel de 8.000 m2 de superficie, pouvant accueillir 3.000 personnes, une salle de conférences, un musée de l’art et de l’histoire islamique et un centre de recherches dans l’histoire de l’Algérie.