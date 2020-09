La Station spatiale internationale (ISS) a dû manoeuvrer mardi pour éviter une collision avec un débris spatial d'origine inconnue, a annoncé la Nasa.

Le débris serait passé à "plusieurs kilomètres" de l'ISS, mais par précaution, il a été décidé de modifier l'orbite de la station pour l'éloigner de l'objet. Les membres d'équipage, deux Russes et un Américain, ont dû entrer dans la capsule Soyouz afin de pouvoir évacuer en urgence si nécessaire.

"Manoeuvre terminée.

Les astronautes sortent de leur refuge", a ensuite tweeté le patron de la Nasa, Jim Bridenstine.

L'objet devait croiser l'ISS à 22H21 GMT mardi.

L'ISS vole en ce moment à 421 km au-dessus des océans, et file à 27.500 km/h.

A cette vitesse, même un petit objet peut gravement endommager voire détruire un panneau solaire ou un autre élément.

Ce type de manoeuvre est régulièrement nécessaire. Une présentation de la Nasa en citait 25 entre 1999 et 2018.