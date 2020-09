La partie continentale de la Chine a signalé mardi dix nouveaux cas importés de COVID-19, portant le nombre total de cas importés à 2.758, a annoncé mercredi la Commission nationale de la santé.

Parmi les nouveaux cas importés, quatre ont été enregistrés au Guangdong, trois au Sichuan, un à Tianjin, un au Shandong et un au Henan, a indiqué la commission dans son rapport quotidien.

Sur l'ensemble des cas importés, 2.590 sont sortis de l'hôpital après leur rétablissement, et 168 sont toujours hospitalisés, a précisé la commission.

Aucun décès n'a été rapporté parmi les cas importés.

Par ailleurs, aucun nouveau cas de COVID-19 transmis localement n'a été signalé mardi sur la partie continentale de la Chine, selon la commission. Mardi en fin de journée, un total de 2.758 cas importés avaient été signalés sur la partie continentale.

Parmi eux, 2.590 sont sortis de l'hôpital après leur rétablissement, et 168 sont toujours hospitalisés, dont trois dans un état grave. Aucun décès n'a été rapporté parmi les cas importés. A la date de mardi, le nombre total de cas confirmés de COVID-19 sur la parti e continentale avait atteint 85.307, dont 168 patients sont toujours hospitalisés.

Au total, 80.505 personnes sont sorties de l'hôpital après leur rétablissement, et 4.634 sont décédées de la maladie sur la partie continentale de la Chine, a indiqué la commission. Aucun cas suspect de COVID-19 n'a été rapporté sur la partie continentale, alors qu'un total de 6.864 contacts étroits étaient toujours en observation médicale, après la sortie de 277 personnes mardi, selon la commission.

Le même jour, 18 nouveaux cas asymptomatiques, tous importés, ont été recensés, et trois cas asymptomatiques ont été reclassés comme cas confirmés.

La commission a indiqué que 385 cas asymptomatiques, tous importés, étaient toujours en observation médicale. Selon le bilan établi mardi en fin de journée, 5.046 cas confirmés, dont 103 décès, avaient été recensés dans la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong, ainsi que 46 cas confirmés dans la RAS de Macao et 509 cas, dont sept décès, à Taiwan.

Au total, 4.729 patients à Hong Kong, 46 à Macao et 479 à Taiwan sont sortis de l'hôpital après leur rétablissement.