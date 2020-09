Environ 80 chirurgies plastiques ont été réalisées au profit d'enfants présentant des brûlures et des cicatrices dans le cadre de conventions de jumelage entre le centre des brûlés de l'hôpital Ibn Sina relevant du centre hospitalo-universitaire de Annaba et de structures hospitalières spécialisées des wilayas de Souk Ahras et El Oued, depuis 2019, a indiqué mardi la cellule de communication du CHU de Annaba dans un communiqué.

Le même document a précisé, à ce propos qu’après un arrêt occasionné par la pandémie de Covid-19, le personnel médical spécialisé du service des grands brûlés et de chirurgie plastique du CHU de Annaba a repris les chirurgies plastiques programmées dans le cadre de cette convention.

Dans ce contexte, l’équipe médicale spécialisée du CHU de Annaba s’est rendue la semaine écoulée à l’établissement hospitalier spécialisé mère- enfant de la wilaya d’El Oued et a réalisé 11 chirurgies plastiques et 13 consultations spécialisées au profit des enfants souffrant de cicatrices et autres traces de brûlures sur le corps, a souligné le même communiqué.

Le programme de jum elage, exécuté par un personnel médical spécialisé dirigé par la Professeur Fadila Bouatou, vise à promouvoir la prise en charge des personnes gravement brûlées et présentant des cicatrices, en particulier les enfants, a-t-on noté.

Il vise également à rapprocher ce genre de prestations du citoyen en plus de contribuer à la formation des équipes médicales locales, a-t-on fait savoir.

Pour rappel, la même équipe médicale a effectué, l'année dernière, 69 chirurgies plastiques et 185 consultations médicales spécialisées au profit de patients de la wilaya de Souk Ahras, dans le cadre d’un accord de jumelage entre le service des grands brûlés du centre hospitalo-universitaire de la ville de Annaba et un établissement hospitalier spécialisé de Souk Ahras.