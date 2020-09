Les services de sécurité de Ain Defla ont démantelé mardi un réseau criminel versé dans le vol de véhicules composé de 15 personnes (âgées entre 28 et 60 ans) dont l’activité s’étendait à plusieurs wilaya du pays, récupérant à l’occasion 16 véhicules volés, a-t-on appris de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

La mise hors d’état de nuire de cette bande de malfaiteurs est intervenue suite aux enquêtes menées conjointement par la brigade criminelle relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya ainsi que le parquet de Aïn Defla suite à des plaintes de citoyens dont les véhicules ont été volés, a-t-on indiqué de même source.

Outre l’arrestation des membres du réseau au nombre de 15, les investigations poussées auxquelles a également pris part la session de lutte contre le vol de voitures et la contrebande de la sûreté de wilaya, a permis la récupération de 16 voitures dont 9 volées au niveau de la wilaya de Aïn Defla, au moment où les autres ont été subtilisées à leurs propriétaires à Alger, Tissemsilt, Mascara, Tiaret et Tlemce n, a-t-on détaillé.

L’opération a, par ailleurs, permis la récupération de nombreux accessoires de véhicules et divers documents falsifiés (cartes grises et d’identité ainsi que des attestations de vente) ainsi que plus de 2 millions de dinars représentant vraisemblablement les revenus découlant de leur activité répréhensible, a-t-on encore fait savoir. Un PV comportant les griefs retenus contre les mis en cause (association de malfaiteurs, faux et usage de faux et usurpation d’identité) a été dressé dans l’attente de leur prochaine présentation devant les instances judiciaires de Aïn Defla, a-t-on encore indiqué.