La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé mercredi qu'elle allait cesser de parrainer l'équipe des Wallabies, mettant ainsi fin à trente ans de partenariat.

Qantas a expliqué qu'il lui était désormais difficile de justifier le financement de contrats de sponsoring au moment où elle s'apprête à supprimer 2.500 emplois supplémentaires après une énorme perte annuelle causée par l'effondrement du trafic en raison du coronavirus.

"Pendant que nous faisons face à la crise et à ses conséquences, le coût de nos partenariats doit être de zéro", a déclaré dans un communiqué la directrice du service clientèle de la compagnie, Stephanie Tully.

Qantas a précisé qu'elle préférait, dans les douze prochains mois, offrir un soutien "en nature" en proposant notamment des vols pour l'équipe nationale de cricket et de football, ainsi que pour les athlètes olympiques et paralympiques australiens aux Jeux de Tokyo en 2021.

Le parrainage financier de l'équipe nationale de rugby était né en 1990 avant que le soutien ne soit étendu aux Wallabies, notamment à l'occasion de cinq Coupes du monde, dont deux qu'ils ont remportées.

"La collaboration entre Qantas et Rugby Australia ainsi qu'avec les Wallabies a été très longue, nous sommes restés ensemble dans les moments difficiles", a souligné Mme Tully. "Malheureusement, cette pandémie en a sonné la fin.

Comme tous les Australiens, nous continuerons à les encourager depuis la ligne de touche", a-t-elle ajouté.

Le directeur général par intérim de la Fédération australienne de rugby, Rob Clarke, a remercié Qantas pour son soutien durant ces dernières décennies.

"Bien qu'il soit évidemment décevant de perdre un partenaire aussi fidèle, c'est compréhensible compte tenu du monde dans lequel nous vivons et des défis auxquels nous sommes tous confrontés", a-t-il déclaré.

La Fédération australienne de rugby fait déjà face à des difficultés financières.

Elle a déjà licencié en juin 47 salariés, soit un tiers de son effectif et demandé à ceux restant d'accepter une baisse de salaire.

Elle n'a également aucun partenaire de diffusion car alors qu'elle cherchait à obtenir un meilleur accord, l'agenda sportif a été bouleversé par le nouveau coronavirus.

L'an dernier, la fédération a accusé un déficit de près de 10 millions de dollars australien (6,1 millions d'euros), aggravé par une lourde facture judiciaire après l'exclusion du joueur vedette Israël Fola u pour ses commentaires homophobes répétés.