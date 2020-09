Rafael Nadal, malgré son élimination en quarts à Rome, reste "le favori N.1" de Roland-Garros, a assuré lundi Novak Djokovic, même si le tournoi romain a montré "qu'il pouvait être battu sur terre battue".

A moins d'une semaine de Roland-Garros, Nadal, avec ses 12 victoires sur la terre battue parisienne, "reste celui qui a les plus grandes chances", a commenté le vainqueur du Masters 1000 de Rome.

"Même s'il a perdu cette semaine, il est le favori N.1. Au niveau de ses résultats, vous ne pouvez mettre personne en face", a-t-il estimé. "Mais Diego (Schwartzman) a montré que Nadal pouvait être battu sur terre battue", a-t-il ajouté au sujet de l'Argentin tombeur de "Rafa" en quarts de finale à Rome.

D'autant que Roland-Garros se déroulant à l'automne en raison de la pandémie de coronavirus, les conditions de jeu vont être différentes, avec peut-être de la pluie, des terrains humides, des rebonds moins hauts, a-t-il fait valoir.

Or, Nadal "préfère les hauts rebonds, qu'il fasse chaud, que la balle aille vite", a souligné "Nole".

"On va voir, ça va être intéressant". Djokovic, pour sa part, reconnaît ne pas avo ir "joué son meilleur tennis" à Rome.

"J'espère pouvoir hausser le niveau pour Roland-Garros, parce que ça va être nécessaire si je veux aller loin.

Mais la chose positive, c'est que j'ai très bien servi pendant tout le tournoi et j'ai su trouver mon meilleur tennis quand j'en avais vraiment besoin, dans les moments décisifs", a souligné celui qui détient désormais seul le record de victoires en Masters 1000 (36, contre 35 pour Nadal).